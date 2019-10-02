Авторам соберут на пенсию

Российское авторское общество (РАО) решило покрыть долг перед Пенсионным фондом России (ПФР) за счет части вознаграждений правообладателям. Оно повысило ставки отчислений, в том числе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Некоторые члены РАО недовольны решением, в самом обществе называют меру вынужденной.

РАО создает резерв для покрытия долга перед ПФР, следует из письма общества правообладателям (есть у “Ъ”). Резерв будет сформирован за счет увеличения отчислений с авторских вознаграждений на покрытие расходов, говорится в документе.

Председатель правления РАО Максим Дмитриев подтвердил “Ъ” подлинность письма. Он уточнил, что с сентября отчисления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за исполнение произведений в эфире ТВ, радио и в интернете увеличены на 7 процентных пунктов, до 27%, ставка за публичное исполнение (например, в кафе) выросла на 4 процентных пункта, до 34%. С физических лиц с сентября удерживается 35% — ранее ставка составляла 20% за эфир и 30% за публичное исполнение. По словам Максима Дмитриева, повышенные ставки для юридических лиц и ИП будут действовать три года. ПФР не ответил на запрос “Ъ”.

В письме РАО объясняет, что расходы общества выросли, так как появилась обязанность платить страховые взносы ПФР. С конца 2016 года общество пыталось доказать незаконность этих требований, но в марте 2018 года Верховный суд занял позицию ПФР. В том же году со счетов РАО было «принудительно списано» 225 млн руб. взносов за 2013–2015 годы, а в августе 2019-го ПФР потребовал еще 176 млн руб. за 2016 год, говорится в письме. Общие сборы РАО в 2018 году составили 5 млрд руб.

Отдельные члены РАО недовольны повышением ставок.

«Я как ИП плачу все налоги, в том числе в ПФР. Повышение удержаний РАО приведет к уменьшению авторского вознаграждения. При этом нет понимания, что РАО сделает с моими дополнительными 7%»,— жалуется агент композиторов и исполнителей Валентина Яроцкая. «Целая категория авторов будет вынуждена за свой счет исправлять ошибки аппарата РАО. При этом основные деньги заплатят те, кто к возникновению этого долга не имеет никакого отношения»,— подчеркивает директор продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов. Большинство авторов, передавших свой каталог этому издательству, являются ИП, с них тоже будут удерживать дополнительные проценты, «что несправедливо», отмечает он. Решение о повышении ставок отчислений со всех правообладателей, а не только с физлиц, стало «вынужденной мерой». «Других источников, кроме как повышение отчислений, у РАО на сегодня нет»,— в то же время отмечает Максим Дмитриев.

После того как РАО «неожиданно обнаружило», что должно нести функцию налогового агента, расходная часть общества резко выросла, поэтому неудивительно, что сейчас общество приняло такое решение, рассуждает управляющий партнер «Юста Аура» Евгений Дедков, часто защищающий противников РАО в судах. «В письме могут быть указаны любые проценты по росту взносов, но конечный правообладатель все равно не сможет самостоятельно отследить, как формируются отчисления в его пользу, потому что система сборов РАО непрозрачна»,— категоричен он.

РАО вынуждено искать средства на выплату в ПФР из-за системной ошибки в законе, считает эксперт по интеллектуальным правам Анатолий Семенов. «Ошибка в том, что право творцов на вознаграждение, в отличие от исключительного права, в России неотчуждаемо. Даже те авторы, которые продали права на распространение произведений, должны в любом случае получать отчисления, которые являются по своей природе социальной выплатой вроде пенсий. То, что РАО обязывают выплачивать соцвыплаты с соцвыплат — авторских отчислений, это правовой маразм»,— поясняет он. Решить эту проблему, полагает господин Семенов, может только Минфин внесением соответствующего законопроекта.

Валерия Лебедева