Один погиб, пятеро пострадали в результате взрыва машины ООН в Афганистане

В результате взрыва в центре Кабула погиб один человек, пятеро получили ранения, сообщило афганское агентство Ariana News со ссылкой на МВД Афганистана. По информации ведомства, взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений ООН.

В МВД уточнили, погибший — иностранец. Пятеро других пострадавших госпитализированы. Национальности погибшего и раненых не известны. Ответственность за взрыв пока никто не взял.