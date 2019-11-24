На муниципальные выборы в Гонконге пришло рекордное число избирателей

Уже к обеденному времени на муниципальных выборах, проходящих 24 ноября в Гонконге, проголосовало больше людей, чем за весь день выборов в 2015 году. К 17:30 по местному времени (10:30 мск) за кандидатов в депутаты районных советов проголосовали более 2,3 млн жителей Гонконга, или 56% зарегистрированных избирателей. Это рекордные показатели для региона. С учетом того что участки — а их работает более 600 — закрываются только в 22:30, проголосовать могут успеть практически все из рекордного числа зарегистрировавшихся для голосования избирателей — 4,1 млн.

Из-за такой активности избирателей у многих участков выстраивались длинные очереди желающих отдать свой голос за одного из 1104 кандидатов в депутаты районных советов. На время проведения выборов лидеры внесистемной оппозиции призвали участников не прекращающихся в Гонконге уже полгода протестов не создавать помех процессу голосования.

Алена Миклашевская