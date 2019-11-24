24 ноября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета на Ямале

Уральское следственное управление на транспорте СКР проверяются обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Вертолет летел по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой и приземлился у села Новый Порт.

По предварительным данным, после взлета с месторождения у вертолета отказал хвостовой двигатель. На борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Они не пострадали. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и шасси.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя