Замену светильников на станции метро «Площадь Ленина» объяснили требованиями безопасности

Светильники на станции «Площадь Ленина» заменили из соображений безопасности. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

Старые светильники в виде факелов на наклонном входе в станцию сменили из-за того, что они технически устарели — в старые крепления не входят современные лампы. Из-за этого на станции было недостаточное освещение. Произведена замена на визуально похожие светильники из металла.

Светильники поменяют не только на эскалаторе, но и на всей станции метро. Работы продлятся до конца года. Демонтированные элементы освещения будут храниться на складе ГУП. Станция «Площадь Ленина», окткрытая в 1958 году, не находится под охраной КГИОП.