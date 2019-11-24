К брендам подключают запахи

Российский бизнес пристрастился к аромамаркетингу. Компании пытаются приманивать клиентов с помощью запахов и устанавливают в офисах и торговых центрах специальные диффузоры. Все это происходит в рамках тренда по созданию уникального впечатления о конкретном бренде. Но так ли это эффективно?

Вы приходите в автосалон бизнес-класса. Вас встречают не только приветливые администраторы, блестящие полы и красивый интерьер. Кроме того, вы вдруг слышите мускус, древесные оттенки и амбру, создающие ощущение абсолютной причастности к люксу. Это и есть аромамаркетинг. Его используют, чтобы создать определенное впечатление о компании, повысить продажи или поднять уровень лояльности клиентов.

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Происходит это просто: специалисты приезжают в нужную локацию, устанавливают диффузоры, а дальше начинается аромамагия, рассказывает гендиректор компании «Третье чувство» Сергей Шабала: «Аромат подбирается под специфику и задачи бизнеса. Кто-то хочет просто поднять продажи, кто-то просит сделать так, чтобы у него был какой-то индивидуальный бизнес. Мы подбираем аромат под категории клиентов и сферу предпринимательства. Например, у нас есть линейка ароматов для автосегмента. Вообще, сначала берется целевая аудитория бизнеса, потом рассматривается его концепция дизайна, например, если в нем присутствуют яркие оттенки и продукт ориентирован на молодой контингент возрастом 20-25 лет — тогда нужно, чтобы был яркий аромат, что-то тропическое, фруктовое. А если возраст больше 35 лет, то в ароматах уже используются древесные ноты, амбровые оттенки — нужно людей, наоборот, успокоить, так как это уже зрелая публика».

Но действительно ли такое оформление способно повысить продажи? Аромамаркетинг — эффективный инструмент, который стал своеобразным ноу-хау для бизнеса, говорит гендиректор Reed Exhibitions Russia Анна Дычева-Смирнова: «Еще 15 лет назад в отделе купальников распыляли ароматы кокоса и кофе для создания атмосферы отпуска, чтобы люди покупали товар.

В японских офисах распыляют ароматы лимона для того, чтобы повышать трудовую активность.

А к вечеру — лаванду, чтобы сотрудники немного успокаивались. Даже, по моему мнению, ароматизирован каток перед Эйфелевой башней. Это такая история, в которую, мне кажется, уже давно все поиграли как в новинку, и она просто стала важной составляющей маркетинга».

Но рост интереса к аромамаркетингу — это лишь часть нового устремления бизнеса к созданию уникального образа, который возникает у клиента, отмечает исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков. Причем специальное впечатление о компании теперь формируют не только у клиентов, но и у сотрудников, добавляет он: «В проведении опыта должны участвовать не только клиенты, но и сами сотрудники. Чтобы услуга или товар воспринимались клиентами более позитивно, для этого нужно получать обратную связь: что не нравится в обслуживании или что хотелось добавить. Надо постоянно над этим опытом работать».

Теперь возникает вопрос, когда технологии продвинутся настолько, что один только запах, услышанный на улице, вызовет желание купить, например, премиальный автомобиль или пентхаус в центре Москвы.

Аромамаркетинг решили использовать в московском метро. Недавно там объявили, что в трех поездах подземки установят оборудование для ароматизации воздуха с запахом сакуры, имбиря и свежескошенной травы. Если проект окажется удачным, то его могут распространить и на все поезда метрополитена.

Глеб Силко