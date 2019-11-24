Шохин сообщил, что Путин может встретиться с российскими бизнесменами до конца года

Президент России Владимир Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса до конца года, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Точной даты встречи он не назвал.

«Я его (Владимира Путина.—“Ъ”) спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, —говорю, — к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" — "Конечно" — сказал он. Так что собираемся»,— сказал господин Шохин «РИА Новости».

По его словам, темы встречи станут известны «ближе к делу», обычно накапливается много вопросов.

Встреча Владимира Путина с бизнесменами обычно состоит из двух частей: открытой (проводится в Екатерининском зале Кремля) и неформальной, напомнил господин Шохин. «Поэтому тем много набегает, практически ни одна тема не остается без ответа», — сказал глава РСПП.