В Березниках демонтируют ТЭЦ-10

Новые владельцы имущественного комплекса березниковской ТЭЦ-10 начали демонтаж станции. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, прежний собственник станции — ПАО «Т Плюс» еще в августе реализовал имущественный комплекс группе физлиц, которые, по условиям соглашения, за 18 месяцев должны полностью очистить площадку до ровного поля. Начальная цена с учетом НДС составляла 15,7 млн руб.

ТЭЦ-10 введена в эксплуатацию в 1953 году. Она строилась для обеспечения энергией населения города и промышленных предприятий, в первую очередь калийного рудоуправления, расположенного в непосредственной близости от ТЭЦ. В июле 2007 года ученые дали прогноз, что в результате аварии и последовавшего провала почвы в зоне возможного проседания земной поверхности оказываются оборудование и коммуникации Березниковской ТЭЦ-10. В итоге в 2018 году она была выведена из схемы теплоснабжения города. Было также принято решение о ее демонтаже. Ранее в компании сообщали, что согласие на вывод ТЭЦ-10 из эксплуатации Минэнерго РФ дало еще в 2011 году. По новой схеме город должен получать тепло от недавно реконструированной ТЭЦ.