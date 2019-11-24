США обеспокоены сообщениями о российском вмешательстве в дела Сербии

Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за сообщений о российском вмешательстве во внутренние дела Сербии. Россию призвали прекратить «дестабилизирующие действия по всему миру».

«Мы обеспокоены сообщениями о непристойном вмешательстве России в дела Сербии. США поддерживают усилия страны расследовать инцидент и поощряют решение правительства рассматривать виновных в этом инциденте в соответствии с верховенством права»,— приводит позицию Госдепартамента радио «Свободная Европа». В сообщении говорится, что США «ясно указали» власти России, что они «должны прекратить свои дестабилизирующие действия по всему миру».

Напомним, в начале недели в YouTube появилось видео, где помощник российского военного атташе в Белграде Георгий Клебан на встрече в белградском пригороде передает крупную сумму денег «агенту сербской военной разведки», так сказано в описании ролика. Агентство безопасности и информации подтвердило подлинность видео. В связи с этим президент Александр Вучич выступил с обращением, где рассказал о подробностях дела и заявил, что страна не будет менять политику в отношении России в связи с инцидентом.

Подробнее о шпионском скандале читайте в материале “Ъ” «Россия протянула Сербии руку помощника».