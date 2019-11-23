Россия протянула Сербии руку помощника

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл детали разразившегося в стране шпионского скандала, в который оказался вовлечен помощник российского военного атташе, передававший деньги сербскому агенту. Президент заверил, что спецслужбы Сербии были в курсе шпионской деятельности сотрудника посольства РФ, но на отношениях с Россией это не скажется. Близкие к сербскому руководству источники “Ъ” полагают, что скандал инициирован как предупреждение Александру Вучичу с целью недопущения наметившегося в последнее время сближения Белграда с Москвой. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич выступил со специальным обращением к нации поздно вечером в четверг после экстренно созванного им заседания Совбеза. Высшее политическое и военное руководство страны собралось, чтобы обсудить шпионский скандал, разгоревшийся в республике в последние дни.

В начале недели в YouTube была выложена видеозапись, на которой, как сказано в подписи к сюжету, помощник российского военного атташе в Белграде Георгий Клебан на встрече в белградском пригороде передает крупную сумму денег «агенту сербской военной разведки». Спустя день главная сербская спецслужба — Агентство безопасности и информации (BIA) подтвердила подлинность видеозаписи. Глава ее аналитического управления Реля Жельски объявил, что личность российского офицера установлена, но уклонился от ответа на вопрос, кто второй человек на видео. А в сербском МИДе подтвердили, что подполковник Георгий Клебан до июля работал помощником военного атташе в посольстве РФ в Белграде.

В четверг утром премьер Ана Брнабич сообщила, что только что обсудила скандал с президентом, добавив: «Жду новой информации с минуты на минуту. Если все это правда, то это очень серьезно». После чего Александр Вучич и созвал Совбез, встретившись предварительно с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

В обращении к нации президент Сербии сообщил, что встреча, запечатленная на видео, произошла 24 декабря прошлого года, а вторым человеком на снимке был сербский подполковник в отставке. Александр Вучич назвал лишь его инициалы — З. К., заявив, что за ним следили с 2012 года. Президент также поведал, что сербские спецслужбы «много раз документировали контакты Георгия Клебана с сербскими военными и другими разведчиками». «Клебана сняли десять раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация»,— пояснил он, оговорившись, что последнюю встречу на видео снимали не сербские спецслужбы, поскольку, сказал президент, «мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке».

В конце обращения Александр Вучич сделал ключевое политическое заявление.

«Политику в отношении России менять не будем, воспринимаем ее как братскую страну»,— заверил сербский президент, добавив, что российскому послу задал только один вопрос в связи со скандалом: «Зачем?»

Без ответа после выступления Александра Вучича остался не только этот вопрос. Не прояснил президент Сербии и то, кто снял видео и разместил его в интернете. Близкие к сербскому руководству источники “Ъ” говорят лишь, что скандал инициирован как предупреждение Александру Вучичу с целью недопущения наметившегося в последнее время сближения Сербии с Россией.

В последнее время Белград действительно значительно активизировал свою политику на российском направлении. В октябре состоялся визит в сербскую столицу российского премьера Дмитрия Медведева. Вслед за ним там побывал глава СВР Сергей Нарышкин. Потом Москву посетила глава сербского правительства Ана Брнабич, которая подписала Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. В конце октября в Сербии прошли совместные сербско-российские военные учения «Словенский щит-2019», в которых участвовали дивизион российских ЗРК С-400 и батарея «Панцирь-С». Наконец, на начало декабря намечена встреча Александра Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем «предупреждения» в адрес Белграда звучали и ранее. Сначала главы МИДов Евросоюза призвали Сербию отказаться от подписания соглашения с ЕАЭС, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС. Потом спецпредставитель США по Балканам Мэттью Палмер, выразив обеспокоенность сербско-российским военно-техническим сотрудничеством, пригрозил Белграду санкциями. А в начале ноября Сербию посетил отвечающий за политику санкций эмиссар Госдепа Томас Заржецки, и, по информации западных дипломатических источников “Ъ” в Белграде, он остался не удовлетворен объяснениями сербских представителей по военному взаимодействию с Россией.

В российском МИДе шпионский скандал в Сербии расценили куда однозначнее. Его представитель Мария Захарова назвала видеозапись «провокацией», которую связала с предстоящими переговорами президентов двух стран. Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что «отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер – партнерский, братский, союзнический, что ничто не может на этот характер повлиять».

Подтвердить или опровергнуть этот тезис как раз и должна встреча Владимира Пунина с Александром Вучичем 4 декабря.