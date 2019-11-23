Продюсер «Богемской рапсодии» займется фильмом о Майкле Джексоне

Участвовавший в создании фильма о солисте группы Queen Фредди Меркьюри продюсер Грэм Кинг займется фильмом о Майкле Джексоне, передает Deadline. Источники рассказали, что он получил добро от правообладателей на творчество господина Джексона на создание картины о жизни поп-иконы с доступом ко всей его музыке. Компания господина Кинга GK Films наняла трехкратного номинанта на премию «Оскар» Джона Логана для написания сценария.

Ни режиссер, ни актерский состав пока неизвестны. Издание отмечает, что жизнь певца в ленте приукрашена не будет.

Работу над «Богемской рапсодией» планировали начать еще в 2013 году. Однако гитарист Queen Брайан Мэй выразил недовольство тем, что создатели планируют снимать байопик только о Фредди Меркьюри, а не о всей группе. После этого концепцию фильма пришлось пересмотреть, а также распрощаться с претендентом на главную роль Фредди Меркьюри Сашей Бароном Коэном. Его заменил Рами Малек — звезда сериала «Мистер Робот».

О фильме — в публикации “Ъ” «Королевская малость».