Рогозин доложил Путину, что строительство второй очереди Восточного идет по плану

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается. Президент спросил, какие вопросы остались нерешенными с их последней встречи на космодроме. Господин Рогозин ответил, что хотел бы доложить о строительстве его второй очереди.

«График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»). «В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки»,— рассказал глава госкорпорации.

Космодром Восточный находится в Амурской области. Это первый национальный космодром России гражданского назначения. Строительные работы на нем начались в 2012 году. Генпрокуратура выявила 17 тыс. нарушений в течение 2014–2018 годов.

В начале месяца господин Путин говорил, что на космодроме Восточный до сих пор не удалось навести порядок. Несмотря на большое количество уголовных дел и реальные сроки заключения, там «воруют сотнями миллионов».

После этого господин Рогозин сказал, что нет поводов волноваться из-за эффективности расходования средств на строительство космодрома Восточный. Затем “Ъ” стало известно, возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

Подробнее — в публикации “Ъ” «C Восточного запустили новые дела».