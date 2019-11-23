В Воронежской области сгорела часть усадьбы Ломовского парка

В ночь на 23 ноября в Воробьевском районе Воронежской области на территории Ломовского природного ландшафтного парка произошло возгорание. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в администрации района, примерно в половину первого ночи в Ломах загорелось здание летней столовой площади около 400 кв. м. Оперативно прибывшие на место несколько пожарных экипажей справились с огнем к пяти часам утра. По данным чиновников, обошлось без пострадавших, но деревянная постройка была уничтожена огнем полностью.

Глава Воробьевского района Михаил Гордиенко пояснил «Ъ-Черноземье», что сгоревшее здание было выполнено «из подручных материалов». «Сейчас оперативная комиссия из сотрудников МЧС, прокуратуры и экспертов из Воронежа устанавливает причины происшествия. Принято решение о разборе завалов. Ущерб точно еще не оценен, но он незначительный. Уже составлена примерная смета, по которой завтра начнется восстановление здания, материалы завозятся. Новую столовую рассчитываем запустить уже в мае», - рассказал господин Гордиенко.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» заверили, что с учетом «значимости территории парка для истории региона и его туристической привлекательности», руководство области уже «включилось в проблему»: «В ближайшие дни облправительство определит механизмы финансирования восстановления объектов парка».

По данным местных СМИ, природно-ландшафтный парк в Ломах был организован в 2003 году, его общая площадь - 150 га. Раз в два года парк принимает Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».

О том, за счет чего планируют улучшать Воронежский биосферный заповедник, в материале “Ъ-Черноземье” «Без больших вложений можно развиваться».

Андрей Цветков, Андрей Прах