Главу Всероссийской федерации легкой атлетики отстранили из-за дела прыгуна Лысенко

Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц, сообщается на сайте организации (.pdf). Его обвинили в нарушениях во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Помимо Дмитрия Шляхтина в список нарушителей включены:
Напомним, в августе 2018 года Лысенко отстранила Международная федерация легкой атлетики (IAAF) от выступления на турнирах за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов. Спортсмена уличили в том, что он предоставил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он был болен. Из-за этого, как сообщали СМИ, Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио в 2020 году.
Подробнее об отстранении главы ВФЛА читайте в публикации “Ъ”.
О скандале с Лысенко — в материале “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».
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