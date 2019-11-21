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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ   |  купить фото

Главу Всероссийской федерации легкой атлетики отстранили из-за дела прыгуна Лысенко

Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц, сообщается на сайте организации (.pdf). Его обвинили в нарушениях во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Помимо Дмитрия Шляхтина в список нарушителей включены:

  • исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин;
  • член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян;
  • начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова;
  • антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова;
  • Данила Лысенко (обвиняется в нарушении антидопинговых правил) и его тренер Евгений Загорулько.

Напомним, в августе 2018 года Лысенко отстранила Международная федерация легкой атлетики (IAAF) от выступления на турнирах за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов. Спортсмена уличили в том, что он предоставил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он был болен. Из-за этого, как сообщали СМИ, Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио в 2020 году.

Подробнее об отстранении главы ВФЛА читайте в публикации “Ъ”.

О скандале с Лысенко — в материале “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».

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