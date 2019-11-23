Роман Любарский ушел из министерства внутренней политики Нижегородской области

Кресло министра внутренней политики Нижегородской области стало вакантным — Роман Любарский покинул пост, сообщили ''Ъ-Приволжье'' источники в региональном правительстве. По неофициальной информации, 22 ноября стало последним днем работы господина Любарского на посту министра. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Сегодня Роман Любарский в составе делегации Нижегородской области принимает участие в съезде партии «Единая Россия». Напомним, ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что господину Любарскому предложено занять пост заместителя руководителя центрального исполнительного комитета партии. На новой должности он будет курировать региональную работу и проведение избирательных кампаний.

Роман Любарский уже работал в центральном аппарате «Единой Росси». В 2009-2012 он был заместителем руководителя управления партийного строительства департамента и руководителем управления региональной работы в центральном исполкоме партии.

Андрей Репин