Нижегородскому министру нашли пост в центральном исполкоме «Единой России»

Министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский может занять пост заместителя руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», который будет курировать региональную работу и проведение избирательных кампаний. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, предложение занять новый пост господину Любарскому уже поступило. Кроме того, заместителем секретаря генсовета, курирующим эти же направления работы, предлагается назначить вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Окончательное решение о их назначении будет принято На XIX съезде партии.

«Мы усилим работу регионального блока. Это направление работы будет приоритетным. Крайне важно, чтобы люди, которые занимаются этим, хорошо понимали ситуацию в регионах, знали специфику, проблемы, имели положительный опыт электоральной работы»,- заявил Андрей Турчак в ходе заседания экспертного совета «Единой России».

Роман Любарский занимает пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области с 2016 года. В 2009-2012 он был заместителем руководителя управления партийного строительства департамента региональной работы аппарата центрального исполкома «Единая Россия», заместителем руководителя ЦИК - руководителем управления региональной работы. В 2012-2016 годах работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Андрей Репин