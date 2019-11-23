Суд в Коми арестовал подозреваемого в коррупции бывшего ректора университета

Сыктывкарский городской суд постановил арестовать на два месяца бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) Николая Цхадая, сообщает пресс-служба суда. В отношении господина Цхадая возбуждены три уголовных дела: по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Дела возбудили после проведенной прокуратурой проверки университета. По версии следствия, в 2013 году ректор, действуя от имени УГТУ как единственного участника одного ООО, принял решение о продаже 33-процентной доли уставного капитала данной фирмы по номинальной цене в 10 тыс. руб. двум определенным им лицам.

Николаю Цхадая 69 лет. Он был ректором УГТУ с 1997 по 2018 годы. Сейчас является первым зампредседателя Национального консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса России. Также член общественной Академии промышленной экологии РФ, академик общественной Российской академии естественных наук.