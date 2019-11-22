В Коми на ректора университета завели три уголовных дела

Президент Ухтинского гостехуниверситета Николай Цхадая, возглавлявший до недавнего времени этот вуз, учредителем которого является Минобрнауки РФ, сегодня стал фигурантом сразу трех уголовных дел, возбужденных в отношении него следственным управлением Следственного комитета России по Коми.

Дела возбуждены на основании итогов проверки университета прокуратурой, установившей, что в 2013 году Цхадая как ректор, действуя от имени УГТУ как единственного участника одного ООО, принял решение о продаже 33-процентной доли уставного капитала данной фирмы по номинальной цене в 10 тыс. руб. двум определенным им лицам.

«Тогда как указанная доля приобретена ООО по действительной стоимости более 1,9 млн руб. В том же году новые учредители приняли участие в распределении чистой прибыли ООО, составившей пропорционально реализованной доле более 11,7 млн руб.»,— сообщает прокуратура.

Дело по этим фактам возбуждено на основании постановления прокурора республики Сергея Бажутова в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, подготовленного по результатам проверки, проведенной совместно с УФСБ России по Республике Коми.

«Кроме того, региональным УФСБ установлено, что в 2012–2013 годах Цхадая получил от двух предпринимателей, выполнявших строительные работы по контрактам в пользу УГТУ, “откаты” в сумме 8,5 млн руб. В отношении обоих взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)»,— отметили в прокуратуре Коми.

Кроме того, СУ СКР по Коми в отношении Цхадая возбудило дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Подробности этих эпизодов правоохранители пока не раскрывают.

Профессору Николаю Цхадая 69 лет. Он является первым заместителем председателя Национального консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса России, с 2004 года возглавляет Совет ректоров вузов Республики Коми. С 1997 по 2018 годы являлся ректором УГТУ. Действительный член общественной Академии промышленной экологии РФ, академик общественной Российской академии естественных наук. В составе авторского коллектива удостоен премии правительства РФ за разработку учебно-методического комплекса «Цикл дисциплин для гуманитаризации инженерно-технического образования в нефтяных вузах».

В сфере политики известен тем, что являлся доверенным лицом Владимира Путина на его позапрошлых президентских выборах. Входит в ОНФ, а с начала 2019 года вступил в ряды «Единой России», сразу же будучи включенным в состав регионального политсовета (РПС) отделения партии в Коми.

Иван Сергеев, Сыктывкар