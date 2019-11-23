МИД Латвии прокомментировал запрет на трансляцию нескольких российских каналов

МИД Латвии заявил, что запрет на трансляцию девяти российских ТВ-каналов не ограничивает доступ зрителей к альтернативным источникам информации. Каналы, на который наложен запрет к вещанию, «являются частью холдинга, чьим реальным бенефициаром является Юрий Ковальчук», который находится под санкциями ЕС из-за ситуации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

«Решение об отмене разрешения на трансляцию девяти российских телеканалов никоим образом не связано с ограничением доступа к альтернативным источникам информации <...> Санкции, предусмотренные нормативными актами ЕС, являются обязательными и применяются непосредственно в Латвии»,— говорится в сообщении.

Напомним, национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии ввел запрет на трансляцию девяти российских ТВ-каналов на это неделе. Речь идет о каналах «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка ''Первого''», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал». «Пятый канал» принадлежит Национальной медиа группе и правительству Санкт-Петербурга. Юрий Ковальчук владеет долей в этом холдинге. Другие каналы входят в «Цифровое телесемейство» «Первого канала», в котором также есть доля у Национальной медиа группы. Постоянное представительство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразило озабоченность происшедшим.