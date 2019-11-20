Латвия запретила трансляцию нескольких российских каналов из-за санкций ЕС

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии ввел запрет на трансляцию девяти российских ТВ-каналов, сообщил журналистам заместитель председателя совета Ивар Аболиньш. Причиной этому стало то, что один из бенефициаров — Юрий Ковальчук — находится под санкциями ЕС из-за ситуации на Украине.

Речь идет о каналах «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка ''Первого''», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал». «Пятый канал» принадлежит Национальной медиа группе и правительству Санкт-Петербурга. Юрий Ковальчук владеет долей в этом холдинге. Другие каналы входят в «Цифровое телесемейство» «Первого канала», в котором также есть доля у Национальной медиа группы.

Запрет на трансляцию этих каналов будет распространяться «на всю территорию Латвии до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами», пояснил представитель НСЭСМИ (цитата по «Интерфаксу»). Это требование действует для всех публичных электронных сетей, которые контролирует НСЭСМИ.

Постоянное представительство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило озабоченность происшедшим. «Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на очередное грубое нарушение Латвией права на свободу слова и печати»,— заявили российские представители в Twitter.