Мужчин надо беречь

На долю мужчин приходится менее 1% всех случаев рака груди в популяции, но смертность — на 19% выше, чем у женщин. Вероятно, это не только половые особенности, но и невнимательность врачей и пациентов.

Ученые из Университета Вандербильта изучили данные более чем 1,8 млн женщин с раком молочной железы и 16 025 мужчин с раком грудной железы и обнаружили существенную разницу в диагностике. «Рак молочной железы не просто болезнь для женщин, это предмет особого внимания,— объяснила Шу Сяо, профессор эпидемиологии в Вандербильте и старший автор исследования.— У мужчин с диагнозом "рак грудной железы" выживаемость хуже, чем у женщин со злокачественным новообразованием в груди, и причина этого до конца не понятна. Нужно поближе взглянуть на биологию процесса у мужчин и на подходы к лечению».

Шу привела некоторые явные факторы, которые отчасти помогают прояснить, почему возникает разница в выживаемости, и в этих факторах нет ничего необычного: стадия заболевания, в которой мужчина диагностируется, более поздняя, чем у женщин; в среднем болеют мужчины более старшего возраста, чем женщины; при лечении мужчин не в полной мере учитываются особенности того, что это мужчина, и т. д.

Наследственный рак груди у мужчины встречается в десять раз реже, чем у женщин, причем развивается он только при наличии у него мутации в гене BRCA2. Не следует забывать, что у мужчин, как и у женщин, может быть ненаследственный рак груди. Появление любого уплотнения в груди мужчины должно стать поводом для обращения к врачу.