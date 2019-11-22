«Яндекс» подал в суд на ФАС после обвинений в незаконной рекламе

Компания «Яндекс» подала иск в Арбитражный суд Москвы к московскому управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На иск обратил внимание ТАСС. Детали пока не указаны, но третьими лицами выступают группа компаний ПИК и фирма АРВМ.

Ранее ФАС обвинила три компании в нарушении закона о рекламе. По версии антимонопольной службы, ПИК распространяла в системе «Яндекс.Директ» рекламу без указания сведений о месте и способах получения проектной декларации. В «Яндексе» не признавали нарушение и отмечали, что в рекламе была гиперссылка на сайт, где были указаны необходимые сведения.

О том, как россияне получают компенсацию морального вреда за недобросовестную рекламу,— в материале “Ъ FM” «Состав шоколадки довел до суда».