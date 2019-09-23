ФАС обвинила ПИК и «Яндекс» в нарушении закона о рекламе

Группа компаний ПИК и «Яндекс» нарушили ч. 7 ст. 28 закона «О рекламе», сообщает московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По данным ведомства, ПИК распространяла в системе «Яндекс. Директ» рекламу без указания сведений о месте и способах получения проектной декларации. В «Яндекс» объяснили, что в рекламе стояла гиперссылка на официальный сайт pik.ru, где можно найти всю нужную информацию. Однако ФАС заявила, что это противоречит законодательству.

«В законе есть четкое определение о том, что реклама должна содержать указание на конкретный источник такой информации, и даже наличие номера телефона, по которому можно уточнить интересующий вас вопрос или ссылки на сайт, не освобождает рекламодателя от обязанности предоставлять его»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Группе ПИК и «Яндексу» выдали предписание о прекращении нарушающих закон действий. ООО АРВМ, которое размещало в интернете эту рекламу, должно прекратить ее распространение.

ФАС уже возбуждала против ПИК дело из-за некорректной рекламы в 2017 году. Тогда недовольство ведомства вызвало то, что реклама в «Яндекс.Директе» содержала некорректную информацию.