Состав шоколадки довел до суда

Россиянам понравилось судиться с рекламодателями. Юристы отмечают рост количества обращений потребителей в суд на недобросовестную рекламу в СМИ. Среди ответчиков часто оказываются банки и производители пищевой продукции. А в исках фигурируют суммы до 500 тыс. руб. Сколько реально можно отсудить за недобросовестную рекламу? И станут ли судебные тяжбы с рекламодателями массовым явлением? Выяснял Николай Долгополов.

Житель Екатеринбурга десять лет употреблял шоколад Milka в полной уверенности, что его производят из натурального альпийского молока от коров, которые пасутся под альпийским солнцем на заливных альпийских лугах, как было указано в рекламе. На 11-ый год он наконец прочитал на упаковке, что, оказывается, шоколад изготовлен на заводе во Владимирской области. В гневе клиент потребовал взыскать с производителя — компании «Мон'дэлис Русь» — моральную компенсацию в 500 тыс. руб.

Аналогичный случай произошел с клиентом Райффайзенбанка, который пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на рекламный ролик кредитной карты «Все сразу». Мелкий шрифт и быстрая смена кадров не дали ему возможности понять условия оказания финансовых услуг. В ведомстве посчитали, что подобное нарушение обойдется банку штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб., если организация не устранит недостатки.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин считает, что до 90% рекламы банковских услуг можно смело оспаривать в судах: «Ситибанк рекламировал свою карту. Она дает кэшбэк 20%. Людей, которые повелись на это, приняли решение, что карта им удобна, потому что они будут совершать большие покупки и сэкономить 20% от машины или от квартиры, согласитесь, очень заманчиво.

Однако существенные условия были нарушены.

Ситибанк говорил, что вы можете получить 20%, но не больше такой-то суммы, порядка то ли 1 тыс. руб., то ли, может быть, 2 тыс. руб. И с этими условиями никто бы даже и не подумал совершать выбор в пользу какой-то другой карты, потому что она ничем не отличается от всех прочих продуктов. Таких случаев с кэшбэками и бонусами много».

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По сути, это стандартный прием, которым пользуются нечестные продавцы, чтобы вынудить покупателя заплатить больше, чем стоит продукт. То же зачастую происходит и в магазинах, к примеру, макароны под известным итальянским брендом могут быть произведены где-нибудь в Ростове-на-Дону. Возможно это и не плохо, с точки зрения качества, но потребитель все же предпочел бы получать информацию о фактическом месте производства. Но даже если суд примет дело к производству, на многое в России рассчитывать не приходится, говорит адвокат Андрей Некрасов: «Что касается перспектив, то, конечно, все это очень сложно.

Основная проблема в том, что в России не существует никакой адекватной и признанной методики расчета размера компенсации морального вреда.

То есть мы не можем убедительно показать, что эти страдания должны стоить столько-то денег. В среднем, если мы говорим про некие потребительские споры, когда истец пользуется законом "О защите прав потребителей" и нападает на какую-то корпорацию, то, в принципе, в Москве суды в среднем дают около 10 тыс. руб. за самые разные нарушения прав потребителей именно в качестве компенсации морального вреда. В Петербурге значительно меньше: от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.»

Наверняка истцы, оспаривающие свои потребительские права, вдохновляются западным опытом, как, например, в Германии, где можно отсудить десятки тысяч долларов, или в США, где на кону сотни тысяч и миллионы долларов. Подобную практику стоит внедрять и в России, продолжает Алексей Егармин: «Как оценить? Человек купил шоколадку — оказалась не того пошива. Можно отдать за нее 100 руб., но ведь проблема не в 100 руб., понимаете, человеку нагадили в душу, он будет переживать, как же так — его обманули. Может быть, для него это было значимо. Как это пересчитать? Это называется моральная компенсация. Так вот за шоколадку, которая стоит 100 руб., моральной компенсации заплатят 100 тыс. руб. И я не оговорился, это очень правильный подход, потому что тогда у таких негодяев это будет такое "решето", через которое потребители их отсеют. И, соответственно, не будет повадно обманывать нас».

По мнению юристов и защитников прав потребителей, практика подобных исков необходима, их должно становиться больше, и законодательство дает для этого все возможности. Если зрители, которые считают себя обманутыми нечестной рекламой, объединятся и подадут коллективный иск, то у недобросовестного рекламодателя не хватит денег, чтобы рассчитаться со всеми.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за девять месяцев текущего года россияне подали чуть более 4,5 тыс. исков о компенсации морального ущерба на сумму 12 млрд руб. При этом общая сумма выплат по суду составила всего 339 млн руб.