Андрей Келин приступил к обязанностям посла России в Великобритании

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин вручил копии верительных грамот представителям британского МИДа и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщается на сайте российского посольства. Оригиналы грамот он позднее вручит королеве Елизавете II.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом в Великобритании 5 ноября. Ранее он руководил департаментом общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России. Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в конце августа. Он занимал этот пост с 2011 года, а после ухода возглавил Дипломатическую академию МИД России.

Как сообщал “Ъ”, Андрея Келина на посту руководителя департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России сменит Николай Кобринец.

Подробности — в материале “Ъ” «МИД уполномочен заменить».