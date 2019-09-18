МИД уполномочен заменить

В департаменте общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России, отвечающем за отношения с НАТО и ЕС, в ближайшее время сменится руководитель. Как стало известно “Ъ”, новым директором ДОС станет Николай Кобринец. Он уже сдает дела на предыдущем месте работы в аппарате правительства. Господин Кобринец сменит Андрея Келина, который, как ранее сообщал “Ъ”, должен стать новым послом РФ в Лондоне.

О новом назначении в российском МИДе “Ъ” сообщили два источника в госструктурах. По словам одного из них, Николай Кобринец сдает дела на прежнем месте работы в аппарате правительства РФ, где он занимал должность заместителя главы департамента международного сотрудничества.

Второй собеседник “Ъ” сказал, что к руководству ДОС господин Кобринец приступит, когда его нынешний руководитель Андрей Келин получит новое назначение. Ожидается, что он уедет послом России в Лондон.

О том, что действующий директор ДОС покинет пост и сменит на посту главы российской дипмиссии в Великобритании Александра Яковенко, “Ъ” сообщил 30 апреля. Это плановая ротация. Источники “Ъ” тогда рассказали, что господин Яковенко возглавит Дипломатическую академию МИД России. В конце августа президент Владимир Путин подписал указ об освобождении господина Яковенко от должности посла. Тогда же подтвердилась информация о том, что дипломат станет ректором Дипакадемии.

Николай Кобринец раньше уже работал в МИДе замдиректора департамента, который он скоро возглавит. До 2011 года занимал пост заместителя постоянного представителя России при Евросоюзе, а после возвращения из Брюсселя перешел на работу в правительство.

Департамент общеевропейского сотрудничества — один из ключевых в МИД РФ.

Это подразделение курирует пять направлений: отношения с НАТО, Евросоюзом, ОБСЕ, Советом Европы, также приграничное сотрудничество России и ЕС.

Дипломаты, занимавшие этот пост, нередко переходили на более высокие позиции в МИДе или назначались послами в ключевых с точки зрения мировых внешнеполитических процессов странах. Два нынешних заместителя министра иностранных дел — Сергей Рябков и Александр Грушко — перед повышением работали руководителями ДОС. Нынешний заместитель генсека ООН Владимир Воронков, курирующий в организации борьбу с терроризмом, в прошлом возглавлял ДОС.

Владимир Соловьев