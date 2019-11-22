Инициатива Минздрава не прошла тест Генпрокуратуры

Новые правила о получении справок для ГИБДД отложили на полгода, но вопросы к идее Минздрава остались. Приказ министерства, который обязал водителей сдавать дорогие анализы на хронический алкоголизм, стал одной из главных тем недели. Граждане, испугавшись того, что цена справок вырастет в несколько раз, а сам тест пройти будет почти невозможно, в течение последних дней штурмовали наркодиспансеры.

После критики президента Минздрав отложил до июля вступление в силу новых правил и пообещал скорректировать их. В Кремле добавили, что меры не продумали до конца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь у министерства достаточно времени, чтобы исправить ситуацию: «Сами меры не согласовывались с администрацией президента, они и не должны согласовываться. Справедливости ради нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано.

В первую очередь это, конечно, высокая стоимость анализов, которые предписывается делать по новой практике.

Тот факт, что большинство оборудования и расходников, которые предстояло применять при этих анализах, в настоящее время могут быть фактически только импортными, что абсолютно не коррелирует с теми установками, которые давали и правительство и глава государства относительно локализации производств. Это, конечно, неудобства, которые могли быть доставлены гражданам. Мы увидели такую ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах, и, конечно, на это обратил внимание и президент, и Сергей Семенович Собянин, когда я с ним общался. Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они не отменили как таковое решение, а взяли просто еще полгода на то, чтобы доработать тему».

Первая проблема — это стоимость анализов: в зависимости от региона справка с новым тестом на алкоголизм должна была подорожать с нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Например, в Москве бумага стоила бы от 3 до 6 тыс. вместо 700-800 рублей. Можно ли за полгода сделать этот тест дешевле? Или автомобилистам все равно придется отдать за него несколько тысяч рублей?

Эти вопросы “Ъ FM” задал наркологу, главному врачу клиники «Профессиональная медицина» Эркену Иманбаеву: «Оборудование, которое делает тест CDT, производится исключительно во Франции. Есть три фирмы, владеющих патентом. У них расходники в среднем от 3 тыс. руб. до 5-6 тыс. руб. Наши производители такое оборудование не производят, расходники — тем более. Тесты все равно будут французские. Расходники очень дорогие, потому что идет наценка, связанная с таможенной пошлиной. Но дело в том, что это единственный способ, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения, который определяет хронический алкоголизм. Тест CDT работает по принципу капиллярного электрофореза. Любой завод в России, если ему просто дать задание, он сделает и даже глазом не моргнет. Если вы хотите понизить цену и не вкладывать сюда государственные деньги, надо свой аппарат создать. Значит, через полгода у нас будет ниже цена на этот тест».

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Другая претензия к анализу — низкий порог прохождения теста. Если человек за две-три недели до визита наркодиспансера выпил небольшую дозу алкоголя, например, бокал вина — его могут признать алкозависимым. На это влияет показатель, который называется CDT. По предложению Минздрава, в крови человека он должен быть ниже значения в 1,2%. Вряд ли кто-то будет пересматривать это решение, считает заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии Сергей Полятыкин: «Обследование проводится в соответствии с клиническими стандартами, которые есть на сайте Минздрава. Вот и весь ответ. Когда это тест разрабатывался, там были проведены серьезные исследования.

Создатели этого теста утверждают, что при показателе больше 1,2% нужно смотреть, нет ли хронического злоупотребления алкоголем.

Но тогда надо обследовать человека, а есть ли зависимость от этого злоупотребления. Положительный CDT — это повод к обследованию в соответствии с клиническими рекомендациями».

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Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава. Накануне появилась информация о том, что директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко ушла в отставку. Именно она одобрила введение теста на алкозависимость. Правда, 22 ноября стало известно, что она покинула свой пост потому, что пошла на повышение.

Глеб Силко, Анна Пестерева