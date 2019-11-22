Вредность труда оценят дистанционно

Работники вредных и опасных производств, транспортной отрасли, пищевой промышленности, а также лечебно-профилактических и детских учреждений смогут проходить обязательные медицинские осмотры дистанционно. С соответствующим законопроектом выступил Минздрав. По мнению экспертов, переход на удаленный мониторинг занятых в этих сферах позволит работодателям экономить средства и получать более точные данные о здоровье работников.

Минздрав предлагает заменить очные медицинские осмотры для ряда работников дистанционными. Соответствующий законопроект, который внесет поправки в Трудовой кодекс, в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О безопасности дорожного движения», размещен на портале regulation.gov.ru. Эта законодательная инициатива Минздрава появилась в результате исполнения поручения правительства от 2017 года о создании нового порядка проведения автоматизированного дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей.

В настоящее время, согласно требованиям Трудового кодекса, часть работодателей обязана организовывать для своих работников предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Это требование распространяется на занятых на вредных и опасных производствах, в транспортной отрасли, пищевой промышленности, общественном питании и торговле, а также на сотрудников лечебно-профилактических и детских учреждений.

Сейчас Минздрав предлагает ввести для них новый способ профилактики производственного травматизма — дистанционный контроль параметров состояния здоровья гражданина. Проект определяет его как комплекс медицинских обследований с применением телемедицинских технологий и медизделий, позволяющих удаленно судить о состоянии здоровья работника.

Как напоминает завкафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Георгий Лебедев, в 2017 году в России появился закон о телемедицине, который сделал возможными, в том числе, и такие консультации. «Однако пока в рамках государственной системы здравоохранения можно увидеть только отдельные примеры ее использования. Остается неурегулированным вопрос об ответственности врача за пациента при таких консультациях, и многие специалисты опасаются их проводить»,— говорит он.

Впрочем, по словам гендиректора компании «Телемедсервис 77» Андрея Юрьева, в частном секторе телемедицинские осмотры работников на производствах развиваются достаточно активно. Уже сейчас их проводят такие компании, как «Росатом», АЛРОСА, «Мосводосток». «Экономия работодателя при внедрении такой практики может составлять до 40% от нынешнего уровня расходов на очные осмотры»,— говорит Андрей Юрьев. По его словам, использование телемедицинских приборов вместо очного осмотра позволяет оценивать состояние работников более объективно и снижает влияние человеческого фактора.

На сегодня, по данным Минтруда, на вредных и опасных производствах в РФ занято около 870 тыс. человек. В совокупности с другими отраслями, где предусмотрены медицинские осмотры, число потенциальных пользователей телемедицинских консультаций может составить 4–5 млн человек. Если их работодатели начнут переходить на новый формат, это может подтолкнуть развитие телемедицины как в частном, так и в государственном сегменте. Впрочем, для полноценной работы Минздраву будет необходимо наладить работу сервиса по хранению таких данных — системы электронных медицинских карт пациентов.

Анастасия Мануйлова