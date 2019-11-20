Иностранцы запишутся на прием к российским терапевтам

Россия намерена зарабатывать на медицинском туризме $1 млрд в год. К его развитию привлекут не только клиники, но и гостиничный бизнес, Министерство иностранных дел и «Аэрофлот». О планах развития экспорта медицинских услуг сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай. По его подсчетам, с начала года к российским врачам обратилось 530 тыс. иностранцев. Но отечественные клиники могут принять гораздо больше. Однако потенциальные пациенты пока не знают, что в России можно лечиться эффективно и с комфортом.

Минздрав предлагает публиковать информацию о медицинских услугах в журналах, которые раздают на рейсах «Аэрофлота». На это из бюджета выделено 30 млн руб. Также с МИДом обсуждается введение целевой медицинской визы. Кроме того, российским медикам предстоит определиться, с какой специализацией выходить на международный рынок, отметила независимый эксперт в области управления Надежда Кравченко: «Наша проблема состоит пока в том, что мы себя четко не сегментировали — не выбрали нишу, в которой мы скажем: “С этим, мы вам гарантируем, будет лучше, чем где бы то ни было”. Понятно, что в любом случае у нас будет развиваться в рамках медицинского туризма репродуктивная сфера, травматология и реабилитация после травм — все, что является высокотехнологичной помощью.

Очень хорошо происходит сотрудничество с военными медиками.





Я думаю, что направления будут во многом определяться еще и выбором инвесторов, то есть во что они вложат средства, то и будет лучше развиваться».

Чаще всего иностранные пациенты записываются на прием к кардиологам, стоматологам, офтальмологам. Очень востребовано репродуктивное направление и эстетическая медицина. Медицинские туристы оценили высокое качество лечения при очень умеренном ценнике, отметила начальник отдела организации и контроля качества медицинской помощи Центра хирургии имени А.В. Вишневского Светлана Кузнецова: «Конечно, приезжают лечиться пациенты ближнего зарубежья, это бывшие страны СНГ. Но сейчас набирают обороты и медицинский туризм со стороны пациентов из стран Балканского полуострова, и категория бывших выходцев из СССР, которые просто научились считать деньги и, наблюдая, что наши технологии не отличаются ничем от западных, приезжают к нам. Где-то в пять-шесть раз, а иногда и в десять цены у нас ниже, чем в том же Израиле.

Наиболее востребованными являются направления онкология, ортопедия, аритмология».

Совокупные доходы от медицинского туризма по всему миру превышают $15 млрд, а от оздоровительного туризма — $40 млрд.

Согласно прогнозу Euromonitor International, к 2022 году эти цифры увеличатся еще на треть. Россия рассчитывает получать свой $1 млрд уже через четыре года. Развитие экспорта медицинских услуг входит в стратегические задачи России, которые президент Путин обозначил в своих майских указах.

Участниками федеральной программы являются 71 регион страны. Но большого притока иностранцев у них пока нет. Пациентам и врачам трудно пройти даже первый этап знакомства. Мешает языковой барьер, признал президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев: «Что касается англоязычных пациентов, либо говорящих на арабском или китайском языках, то, конечно, в медицинских организациях сегодня отсутствуют в отделах платных услуг или в коммерческих отделах медицинские переводчики. И пока то, на что мы можем рассчитывать, это говорящие на иностранных языках сами врачи. Но этого, конечно, недостаточно. Мы видим, как некоторые медицинские организации заключают договоры по языковой подготовке своих сотрудников. Понятно, что с немцами, итальянцами желательно говорить на их языках, но мы понимаем, что невозможно учесть все языки с учетом всей географии нашей страны, поэтому английский взят за основу, и проморолики, промоматериалы, которые сегодня создаются медицинскими организациями, создаются прежде всего на английском языке и лишь во вторую — уже с учетом специфики тех стран, с которыми они либо граничат, либо находятся в прямой транспортной доступности».

Международные организации выпустили рейтинг медицинского туризма. Это рейтинг стран, где иностранным пациентам оказывают наиболее качественные медицинские услуги. Учитываются экология, состояние индустрии медицинского туризма, а также уровень медицинского оснащения и обслуживания. Лидерами рейтинга стали Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур и Коста-Рика. Россия в этом списке заняла 25-е место, последнее.

Светлана Белова