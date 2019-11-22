Штраф ИТМО за обрушение корпуса на улице Ломоносова оставлен в силе

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Университета ИТМО на решение Куйбышевского районного суда по штрафу в размере 500 тыс. рублей, наложенному на вуз за обрушение учебного корпуса на улице Ломоносова в феврале этого года. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Напомним, ранее КГИОП также подал иск к Университету ИТМО с требованием отреставрировать пострадавшее от обрушение здание. Куйбышевский райсуд данное требование удовлетворил. Апелляцию на это постановление Горсуд рассмотрит 28 ноября.

Обрушение крыши и межэтажных перекрытий в историческом здании, занимаемым Университетом ИТМО, произошло 16 февраля этого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.