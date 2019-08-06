Суд обязал Университет ИТМО отреставрировать рухнувший корпус до октября 2021 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, обязывающие Университет ИТМО восстановить рухнувший корпус на улице Ломоносова, д. 9 до 11 октября 2021 года. Решением суда требования КГИОП удовлетворены в полном объеме, сообщает «Фонтанка.ру».

Также комитет просил назначить вузу судебную неустойку в размере 200 тыс. рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения — 300 тыс. руб. ежемесячно. Суд снизил сумму неустойки до 50 тыс. и 100 тыс. руб., соответственно.

Напомним, обрушение крыши и межэтажных перекрытий в историческом здании, занимаемым Университетом ИТМО, произошло 16 февраля этого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.