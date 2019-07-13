Миллиардеру Эпштейну предъявлены обвинения в подкупе потенциальных свидетелей

Американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну предъявлены обвинения в попытках подкупить потенциальных свидетелей по делу о торговле людьми, сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции, сообщил Reuters со ссылкой на судебные документы. Ранее сообщалось, что миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.

Согласно документам, господин Эпштейн заплатил в общей сумме $350 тыс. двум потенциальным свидетелям, имена которых не раскрываются. По словам свидетелей, они узнали о переводе средств по бумагам, полученным от неназванного банка.

Напомним, в начале недели господина Эпштейна задержали из-за пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Джеффри Эпштейну грозил пожизненный срок, но он признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. Кроме того, миллиардер обязался выплачивать компенсации несовершеннолетним, пострадавшим от его действий.

По информации NYT, новый виток судебных разбирательств связан с публикацией газеты Miami Herald, которая обнародовала имена четырех жертв миллиардера, о которых ранее было неизвестно.