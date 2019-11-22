Любовь и ненависть к русскому авангарду

Почему русский авангард – это наше всё? Как Петербург здесь снова обошел Москву? Почему сейчас он вновь актуален, хотя в советское время его сначала просто не любили, а потом использовали в политических целях? Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич и эксперт по русскому искусству XX века Андрей Сарабьянов обсуждают главные выставки этой осени — «Союз молодежи. Русский авангард 1909 — 1914» в Еврейском музее и «Авангард. Список № 1» в Новой Третьяковке.