Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума Но у граждан есть надежда на предновогодние предложения банков

Согласно статистике Банка России в середине ноября средняя максимальная ставка по вкладам физлиц достигла минимального значения с 2009 года. Аналитики прогнозируют, что стоит ожидать и дальнейшего снижения ставок, поскольку с большой вероятностью регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Впрочем, у граждан есть шанс вложить средства наиболее выгодно, если они успеют воспользоваться акционные предложениями с повышенной ставкой.

По данным ЦБ во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам физлиц опустилась до 6,03%. В первой декаде месяца показатель находился на уровне 6,17%. Это минимальное значение за последние десять лет (более ранние данные ЦБ не доступны), предыдущий минимум ставка демонстрировала в первой декаде июня прошлого года, опустившись до 6,05%. После этого показатель постепенно увеличивался и в марте 2019 года достиг максимума в 7,72%. Однако, уже с мая он начал устойчиво снижаться, поскольку рынок предвидел предстоящее снижение регулятором ключевой ставки.

ЦБ снижал ключевую ставку четырежды за этот год — на 0,25 процентного пункта (п. п.) в июне, июле и сентябре, и на 0,5 п. п., до исторического минимума 6,5% в октябре. Следующее заседание совета директоров ЦБ должно состояться в декабре.

Максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях ЦБ рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.

Аналитики считают, что у ставок есть еще потенциал для снижения, но не такой значительный. «Отчасти крупные банки уже заложили в текущие ставки и условия по вкладам ожидания по снижению ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в декабре,— говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Основные факторы на рынке и риторика главы ЦБ говорят о постепенном снижении рублевых ставок по депозитам вслед за снижением темпов официальной инфляции и отсутствием негативных геополитических новостей». По его прогнозам, до конца года можно ожидать снижения ставок по вкладам еще на 0,2–0,3 п. п.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, недавнее снижение ключевой ставки ЦБ возможно не последнее в этом году, в 2020 году согласно консенсус-прогнозу она опустится до 6,0%. «В силу тренда на дальнейшее снижение ключевой ставки, ставки годовых рублевых депозитов продолжат плавное снижение к уровням 6% к концу этого года,— отмечает он.— Но необходимо отметить, что под конец года банки будут умеренно выводить на рынок акционные предложения с повышенной ставкой, поскольку большинство банков давно стремится равномерно разнести сроки погашения депозитов в течение года и не допустить, чтобы пик погашений пришелся на конец календарного года».

Светлана Самусева