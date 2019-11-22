Суд продлил процедуру конкурсного производства в «Цимлянских винах»

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о продлении срока конкурсного производства в отношении ОАО «Цимлянские вина» (определение есть в картотеке суда).

Напомним, в июне предприятие было признано банкротом с открытием конкурсного производства. Крупнейшим кредиторов АО сейчас является ростовская фирма «Паритет», которая выкупила права требования к компании у Сбербанка и ВТБ на 375 млн руб. и 161 млн руб. соответственно.

Владельцем ООО «Паритет» является Аскер Хапаев, известный также как гендиректор нескольких компаний, связанных с Юрием Слюсарем — сыном бывшего руководителя завода «Роствертол». Как ранее писал „Ъ-Юг“ со ссылкой на свои источники, «Паритет» - это техническое юрлицо, через которое структуры господина Слюсаря намерены получить контроль над «Цимлянскими винами». В сентябре пресс-служба правительства Ростовской области объявила, что «Цимлянские вина» возобновили производство и планируют до конца года выпустить 2 млн бутылок вина.

ОАО «Цимлянские вина» — один из известнейших производителей вин (в том числе игристых) в Ростовской области. Предприятие расположено в Цимлянском районе, там же находятся его собственные виноградники.

Сергей Иванов