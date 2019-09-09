«Цимлянские вина» до конца года планируют выпустить 2 млн бутылок продукции

Завод «Цимлянские вина» до конца года планирует выпустить около 2 млн бутылок продукции, при этом объем переработки составит 2 тыс. т. винограда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Со второго полугодия на предприятии возобновили выпуск игристых и сухих вин. Уже переработано 400 т собственного сырья.

Инвестор планирует обновление производственной базы. На завод уже закупили автоматизированную этикетировочную машину и оборудование для помарочного учета. В октябре будет здесь установят новый холодильный агрегат, необходимый для производства игристых вин.

Кроме того, руководство планирует увеличить площади собственных виноградников автохтонных донских сортов.

Напомним, в феврале «Паритет» выкупил 375 млн руб. задолженности «Цимлянских вин» у Сбербанка после чего стал основным кредитором предприятия и залогодержателем. В марте фирма заявила о готовности погасить все долги винодельческого предприятия.

ОАО «Цимлянские вина» — один из известнейших производителей вин (в том числе игристых) в Ростовской области. Предприятие расположено в Цимлянском районе, там же находятся его собственные виноградники. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2016 года АО снизило выручку с 930 млн руб. до 582 млн руб. В 2017 году выручка снизилась до 241 млн руб., и предприятие вышло в чистый убыток размером 143 млн руб. Более года назад «Цимлянские вина» остановили производство из-за ареста банковских счетов, обусловленного задолженностью по налогам. В июле 2018 года в отношении ОАО была введена процедура наблюдения. В феврале его заменили на внешнее управление. В июне этого года предприятие признали банкротом.

Дарья Голякова