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В Адыгее суд ликвидировал общественную организацию курдских женщин «Беритан»

В Майкопе ликвидирована республиканская общественная организация «Беритан», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд Республики Адыгея. Организация «Беритан» была создана в 2015 году в селе Белое Красногвардейского района Адыгеи, где проживает община курдов. Целью деятельности организации было заявлено содействие реализации прав курдских женщин, президент организации – Мамедова Ханум Гасан кзы.

С заявлением о ликвидации организации в суд обратилось управления Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея, причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства и устава организации «Беритан». По данным управления Минюста, организация занималась не только общественной, но и политической деятельностью, что противоречит ее уставу. Решение ВС Адыгеи вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар


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