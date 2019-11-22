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Фото: Reuters

Victoria's Secret оставит клиентов без «ангельского» шоу

Из-за чего у популярного бренда женского нижнего белья возникли проблемы

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Victoria's Secret впервые за четверть века отменила свое ежегодное шоу. Об этом начали говорить еще год назад, но теперь компания сделала официальное заявление. В 2018-м масштабный показ нижнего белья получил самые низкие рейтинги за всю историю компании. Руководство намерено пересмотреть имидж бренда. К чему это может привести? И почему у Victoria's Secret возникли проблемы? Разбирались Яна Лубнина и Анна Никитина.


Праздник нижнего белья, модной музыки и красоты — так начиналось прошлогоднее шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке. Под ослепительный блеск софитов на подиум поднялась одна из так называемых «ангелов» бренда супермодель Кэндис Свейнпол в блестящем комплекте с огромными крыльями за спиной. На организацию показа в общей сложности потратили больше $10 млн, в нем участвовали 60 лучших моделей мира. Показы бренда на протяжении 25 лет проходили с большим размахом. На шоу выступали, например, Рианна, Тейлор Свифт, Селена Гомес и Black Eyed Peas. Рейтинги били рекорды — в 2005-м шоу посмотрели почти 9 млн человек.

Но в прошлом году за трансляцией следили только 3 млн пользователей. Миру идеально красивые модели больше не интересны, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «За последние десять лет представления о стандартах и о необходимости демонстрировать сексуальность сильно поменялись. Добавления каких-то элементов фэшн-шоу недостаточно, чтобы принципиально поменять позиционирование бренда.

Чтобы бренд начали воспринимать иначе и он соответствовал современным представлениям, нужна серьезная работа по радикальной смене имиджа и всей коммуникационной стратегии.



Допустим, сделать белье более спортивным, поменять интерьеры магазинов, рекламные кампании и сам эмоциональный посыл».

Выручка компании продолжает падать. За последний год показатель опустился на 7%. А шоу — пока оно еще проводилось — все чаще критиковали: за моделей в крошечных трусах, бра с пуш-апом и в целом за неуместные наряды. Не устраивала и политика бренда — его даже бойкотировали за то, что он продвигал только один тип красивого тела. Компания пыталась ответить, что приглашала на показы моделей разных национальностей и параметров. Однажды там появилась даже трансгендерная женщина, но и это не помогло. Хотя у Victoria's Secret есть шанс наладить ситуацию, если компания продолжит экспериментировать, отмечает руководитель интернет-проекта FashionEducation.ru Ирина Каримова: «Что касается самих показов, продолжать есть смысл, просто нужно делать так, чтобы про них говорили. А Victoria's Secret все-таки всегда была и остается образцом, на ее показах участвовали самые известные модели, и ее показов всегда ждали. Поэтому, может быть, пересмотр и возврат к проверенным участникам шоу им пошел бы на пользу».

В Victoria's Secret заявляют, что готовят какие-то новые форматы, но что именно они хотят изменить, неясно. В этой ситуации бренду важно не увлекаться и не потерять себя, считает модный блогер Анастасия Горохова, которой нравится имидж компании: «Почему нет? Эта показная сексуальность тоже нужна женщинам. Пусть компания немножко перестроится, чтобы аудитория про нее не забывала, и все будет нормально. Я лично верю в Victoria's Secret, сама недавно проходила мимо их витрин, меня товары на них привлекают. В бутиках все в порядке, туда хочется заходить. Компания занимает свою нишу».

Бренд сексуального нижнего белья создал 30-летний Рой Рэймонд. Что интересно, заботил его комфорт мужчин, и он сделал магазины для них, чтобы тем было приятно выбирать белье для своих дам. Так что никакой Виктории у истоков не стояло, может, как раз в этом и есть главная проблема.

До конца этого года бренд Victoria's Secret планирует закрыть 53 магазина по всему миру, а в 2020-м — еще около 60.

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