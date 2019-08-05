06 августа, вторник
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Victoria`s Secret начинают работать с моделью-трансгендером

Fox News сообщает, что американский бренд нижнего белья Victoria`s Secret заключил контракт с 22-летней бразильянкой Валентиной Сампайо. Таким образом, она стала первой трансгендерной моделью, которая поработает с культовым брендом. Кроме того, Валентина уже вошла в историю как первая трансгендерная модель, появившаяся на обложке французского Vogue в феврале 2017 года.

В своем микроблоге Валентина Сампайо поделилась фотографией с бекстейджа фотосессии для Victoria`s Secret, подписав кадр «Никогда не переставайте мечтать».

Напомним, меньше года назад бренд нижнего белья оказался в центре скандала после высказываний одного из топ-менеджеров относительно инклюзивности на подиуме. Тогда Эд Разек, директор по маркетингу, сказал, что трансгендерным и plus size моделям нет места на показе бельевого бренда Victoria`s Secret, потому что «шоу — это фантазия, а не универмаг» (из интервью Vogue). Как сообщают инсайдеры, в 2019 году масштабного ежегодного показа Victoria`s Secret проводиться не будет.

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