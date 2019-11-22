Браконьеры заплатят крупные штрафы за незаконный вылов креветки в Черном море

Темрюкский районный суд признал двоих местных жителей виновными в незаконной добыче водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) и назначил каждому из них наказание в виде штрафа в сумме 1 млн руб., сообщило Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, мужчины ловили креветку и камбалу в Кизилташском лимане, запретном для осуществления рыболовства.

Браконьеров задержали весной этого года на берегу лимана. В ходе проверки было установлено, что местные жители установили запрещенные к использованию орудия промысла - вентери, а на следующий день вернулись за добычей, где их задержали пограничники. В рыболовных снастях сотрудники краевого погрануправления обнаружили около 15 тыс. креветок, а также 13 особей камбалы-глосса. Причиненный ущерб морским биоресурсам Черного моря составил порядка 1,4 млн руб. Улов браконьеров и орудия его добычи были изъяты.

Анна Перова, Краснодар