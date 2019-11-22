В Ростове эвакуацией автомобилей займется фирма экс-чиновника минтранса региона В 2017 году Сергей Соколов был осужден за превышение должностных полномочий

Министерство транспорта Ростовской области провело конкурс по выбору специализированной организации, которая будет заниматься доставкой задержанного транспорта на спецстоянку, а также их хранением и возвратом на территории Ростова. Наименьшую цену за услуги предложило ООО «Центр эвакуации автомобилей». Договор с министерство заключит после установления РСТ тарифа, размер которого будет не выше установленного базового уровня 3 тыс. руб/ед и 10 руб/час.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр эвакуации автомобилей» было учреждено в июне прошлого года в Ростове с основным видом деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Компания принадлежит Дмитрию Узлову, гендиректором является Сергей Соколов. Выручка компании за 2018 год составила 13 млн руб., а убыток — 284 тыс. руб.

По данным местных СМИ, гендиректор ООО «Центр эвакуации автомобилей» Сергей Соколов — экс-чиновник министерства транспорта Ростовской области, который в 2017 году был осужден за превышение должностных полномочий. Суд признал, что он вместе со своим подчиненным Александром Ткаченко подделывал документы при проведении конкурсов на пассажирские перевозки в регионе в интересах определенных транспортных компаний.

Дарья Голякова, Кристина Федичкина