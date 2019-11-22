Принадлежащий краснодарскому застройщику вертолет будет продан с торгов

АО «Российский аукционный дом» продаст с торгов вертолет Aerospatiale, принадлежащий Юрию Клещенко, бенефициару строительного холдинга «СМУ Краснодар», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Вертолет 1974 года выпуска, находящийся в залоге ПАО «Крайинвестбанк», оценен в 17 млн руб.

Юрий Клещенко был признан личным банкротом в мае текущего года, финансовый управляющий начал процедуру реализации его имущества. Группа компаний «СМУ Краснодар» была одним из крупнейших игроков на региональном строительном рынке, холдинг включает ООО «СМУ Краснодар» (генподрядчик), «Вест-Стройсервис» (проектировщик), «ССМУ Краснодар» (подрядчик) и другие. Юрию Клещенко предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества в сфере предпринимательства (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), говорится в материалах краснодарского краевого суда, предприниматель находится в СИЗО.

Анна Перова, Краснодар