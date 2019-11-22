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ГИБДД Ставрополья на выходных будет массово проверять водителей на трезвость

На территории Ставропольского края с 22 по 24 ноября снова проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщает ГУ МВД России по региону.

Напомним, за прошлые выходные сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края выявили и привлекли к ответственности 187 водителей с признаками опьянения. Из них десять человек сели пьяными за руль повторно, в их отношении завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Остальные 177 человек привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция Ставропольского края планирует проводить подобные проверки регулярно. Инспекторы усилят работу по выявлении нетрезвых водителей ближе к новогодним праздникам.

Дарья Голякова


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