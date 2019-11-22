ГК «РусАгро» взыскивает с МЖК «Армавирский» долг в сумме 32 млрд рублей

Группа компаний «РусАгро» в ходе банкротства АО «МЖК «Армавирский» обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований задолженности в сумме 32,1 млрд руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Задолженность возникла в связи с кредитными договорами и договорами поручительства, говорится в сообщении.

АО «МЖК «Армавирский» (входит в холдинг «Солнечные продукты») был признан банкротом в октябре текущего года. Инициатором банкротства выступила группа компаний «РусАгро», которая приобрела у «Россельхозбанка» права требований к холдингу «Солнечные продукты» на сумму 34,7 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар