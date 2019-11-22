Бывший глава петербургского Водоканала Евгений Целиков подозревается в крупном мошенничестве

Бывший глава ГУП «Петербургский Водоканал» Евгений Целиков доставлен в Куйбышевский районный суд для избрания меры пресечения.

Он был задержан 20 ноября после ряда обысков, проведенных по адресам жительства бывших руководителей Водоканала и некоторых сотрудников. Сообщалось, что Целиков может быть причастен к причинению ГУП ущерба на сумму более 1 млрд рублей. Вместе в ним была задержана, а затем отпущена под подписку директор фирмы-поставщика электроэнергии Марина Брюзгина.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Евгений Целиков обвиняется не в причинении ущерба (ст. 165 УК РФ), а мошенничестве в крупном размере ( ч.4 ст. 159 УК РФ). Следствие направило в суд о заключении фигуранта дела под стражу.