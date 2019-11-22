Сочинский экс-судья Дмитрий Новиков получил статус адвоката

Бывший судья из Сочи Дмитрий Новиков принес присягу адвоката и в ближайшее время будет включен в реестр адвокатов Краснодарского края. Об этом “Ъ-Юг” сообщил сам господин Новиков, который в последние несколько лет активно занимается общественной деятельностью, разоблачая бывших коллег-судей. Дмитрий Новиков стал популярным видеоблогером, сюжеты которого на YouTube набирают десятки тысяч просмотров.

Как ранее писал “Ъ”, в июле прошлого года Ростовский областной суд освободил Дмитрия Новикова от наказания по сроку давности, признав его виновным в совершении ряда должностях преступлений (злоупотребление полномочиями, воспрепятствование осуществлению правосудия, вынесение заведомо неправосудных судебных актов). Расследование дела и судебное следствие продолжались с 2010 года, когда судья в отставке Дмитрий Новиков был арестован в Краснодаре по подозрению в мошенничестве и провел в СИЗО несколько месяцев. Господин Новиков не признал себя виновным и настаивал на том, что его уголовное преследование было инспирировано высокопоставленными людьми в судейском сообществе в отместку за его принципиальную позицию при рассмотрении дел.

Приговор Ростовского суда вступил в силу в январе, с того момента Дмитрий Новиков лишился статуса судьи в отставке и обжаловал приговор в кассационной инстанции, рассчитывая вернуть статус. «Процесс обжалования долгий, а мне хочется работать в процессах не как общественнику, а как полноправному участнику судопроизводства»,— рассказал “Ъ” Дмитрий Новиков.

Подробнее — в материале “Ъ” «У судьи все сроки вышли».

Анна Перова, Краснодар