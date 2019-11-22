ВОЗ: 80% подростков ведут недостаточно подвижный образ жизни

Более 80% подростков ведут недостаточно подвижный образ жизни и мало времени уделяют физической активности — такие выводы содержатся в исследовании, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и опубликованном в журнале The Lancet Child & Adolescent Health. Исследование основано на данных по 1,6 млн подростков в возрасте от 11 до 17 лет из 146 стран за период с 2001 по 2016 год. Больше всего подростков с недостатком физической активности оказалось в Южной Корее — 94%, а меньше всего в Бангладеш — 66%.

Для подростков достаточной считается час физической активности в день: от средней до интенсивной. По данным ВОЗ, 85% девочек и 78% мальчиков уделяют недостаточно времени физической активности. Разрыв между мальчиками и девочками в период наблюдений увеличивался: в 2016 году в 43 странах разрыв превышал 10 процентных пунктов, а самым значительным был в США и Ирландии — более 15 процентных пунктов. За исследуемый период доля мальчиков, ведущих недостаточно подвижный образ жизни, чуть снизилась — с 80% до 78%, в случае же с девочками доля осталась неизменной. В России доля подростков с недостаточной физической активностью чуть выросла за этот период — с 83,5% в 2001 году до 84,5% в 2016 году. В 2016 году недостаточно подвижный образ жизни в России вели 80,9% мальчиков и 88,3% девочек.

По мнению авторов доклада, поставленная на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2018 года цель снизить долю подростков с недостаточно подвижным образом жизни на 15% — так, чтобы их доля к 2030 году оказалась менее 70%,— не будет достигнута.

Специалисты считают, что у недостаточной физической активности подростков целый ряд причин: от акцента на школьной успеваемости в ущерб физической активности, недостаточной доступности спортивных объектов и опасений по поводу безопасности (из-за чего дети, например, не могут ездить в школу на велосипедах) до привлекательности целого мира развлечений на смартфонах и компьютерах. «Дети не ленивы,— считает президент Всемирного общества физической активности и здоровья и один из авторов доклада Фиона Бул.— Это говорит нам о чем-то более общем, а не только о детях. Это пренебрежение к физической активности и отказ включать ее в число приоритетов – и, видимо, так происходит по всему миру».

Яна Рождественская