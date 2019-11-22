Министром промышленности Ставрополья назначен Виталий Шульженко

Губернатор Ставропольского края назначил министром энергетики, промышленности и связи региона Виталия Шульженко, сообщает пресс-служба министерства. Ранее господин Шульженко около четырех лет занимал пост первого заместителя министра и координировал деятельность министерства в области топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Кроме того, назаначен первый заместитель министра. Им стал Иван Ковалев, ранее занимавший должность заместителя министра по вопросам финансового, правового и кадрового обеспечения.

На освободившуюся должность заместителя министра губернатор назначил Виталия Шевченко, который до этого работал в министерстве заместителем начальника отдела промышленности.

Дарья Голякова