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Lexus показал первый серийный электромобиль

Компания Lexus представила первый в своей истории серийный электромобиль — модель UX 300e на базе кроссовера Lexus UX.

Визуально электромобиль практически не отличается от версии с двигателями внутреннего сгорания, не считая особых колесных дисков, шильдиков на дверях и отсутствия выхлопных труб. В салоне появились новая цифровая панель и переработанная центральная консоль с джойстиком выбора режимов движения.

UX300e оснащается 204-сильным электромотором, установленным под капотом, а расположенная под днищем батарея на 54,3 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 400 км. Для электромобиля была перенастроена подвеска, улучшена шумоизоляция и одновременно добавлена система, обеспечивающая привычный для автомобилей звуковой фон во время движения.

В продаже Lexus UX300e появится в 2020 году в Европе и Китае, а в Японии электрический кроссовер выйдет на рынок в 2021 году.

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