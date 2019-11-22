Lexus показал первый серийный электромобиль

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Визуально электромобиль практически не отличается от версии с двигателями внутреннего сгорания, не считая особых колесных дисков, шильдиков на дверях и отсутствия выхлопных труб. В салоне появились новая цифровая панель и переработанная центральная консоль с джойстиком выбора режимов движения.

UX300e оснащается 204-сильным электромотором, установленным под капотом, а расположенная под днищем батарея на 54,3 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 400 км. Для электромобиля была перенастроена подвеска, улучшена шумоизоляция и одновременно добавлена система, обеспечивающая привычный для автомобилей звуковой фон во время движения.

В продаже Lexus UX300e появится в 2020 году в Европе и Китае, а в Японии электрический кроссовер выйдет на рынок в 2021 году.