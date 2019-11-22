Глава Чеховского района позаботилась о родственниках

Как стало известно “Ъ”, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте главы подмосковного города Чехова Марины Кононовой. Пока чиновница обвиняется в одном эпизоде мошенничества, но ее проверяют на причастность и к другим аферам.

Бабушкинский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области о домашнем аресте главы города Чехова Марины Кононовой на два месяца. Чиновница была задержана следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия , которое опиралось на материалы ФСБ и полиции, в результате действий Марины Кононовой «из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества — здание общей площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью более 7,3 млн руб».

Глава Чеховского района уже дала признательные показания.

«С 2008 по 2013 год обвиняемая использовала эту недвижимость через аффилированных лиц, у которых помещение находилось в аренде,— сообщил “Ъ” первый заместитель руководителя ГСУ СКР Александр Щеголихин.— В 2018 году после того, как обвиняемая предоставила подложные документы в регистрационные органы, произошли отчуждение муниципального имущества и передача его в собственность третьему лицу — родственнику чиновницы». По словам господина Щеголихина, в рамках расследования уголовного дела Марина Кононова будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Николай Сергеев